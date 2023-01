Si è tornati in campo nel passato week-end sui parquet di calcio a 5 femminile. Tra le le cilentane di scena nella Serie C del futsal l’Herajon e la Gelbison.

Calcio a 5 femminile: successo per la Gelbison, sconfitta per l’Herajon

Nel gruppo B di Serie C bene la Gelbison di mister Orrico che batte in trasferta per 0-5 le Aquilotte Irno. A segno per le rossoblù Borrelli, Di Santi, Palumbo, Sabia e Ghita.

Passo falso, invece, per l’Herajon che perde, al Pala Cilento di Torchiara, 3-4 con la Meridiana Sport e Svago.

In classifica, alla decima giornata, le vallesi salgono a 18 punti mentre le capaccesi restano ferme a 7.

Una vittoria ed un passo falso nella Serie A2

Nel primo turno del girone di ritorno, il quindicesimo di campionato, il Sarno ottiene la seconda vittoria della stagione. Successo per 2-3 contro le casertane dello Spartak con Zoppo e Forino subito a segno per le sarrastre. Del Gaizo riporta la sfida in equilibrio prima della nuova rete di Zoppo, ad un minuto dal termine, che regala l’intera posta in palio al quintetto di capitan Vicedomini, ora a quota 7.

Cade nel derby la Salernitana Femminile 1970 che cede 2-8 alla Woman Napoli.

Partenopee avanti a metà della prima frazione, chiusa 1-5, che vede le azzurre avanti per 0-4 al 19′ prima della rete di Antonia Giuliano.

Nel secondo tempo è la sorella Enrica ad accorciare sul 2-5, al 10′, prima delle 7altre tre siglature napoletane.

Male le nostre nella Serie C femminile di calcio ad 11

Nell’ultimo turno del girone d’andata, la quindicesima giornata, del gruppo C di Serie C la Vis Mediterranea Soccer cede in casa alla Roma Calcio Femminile. Le capitoline vincono di misura, 0-1, grazie alla rete in apertura di gara di Vergari che al 9′ del primo tempo indirizza la partita in favore delle giallorosse, retrocesse dalla Serie B, che fanno cosi loro l’intera posta in palio.

La Vis Mediterranea resta comunque tranquilla al giro di boa viste al sesto posto in classifica, in coabitazione proprio con il club capitolino, a quota 25 punti.

Ferma a 5 invece, in zona retrocessione diretta, la Salernitana: le granata vengono sconfitte per 5-1 dal Lecce in trasferta.

Le salentine, autrici delle prime tre reti tutte su azioni da corner, sbloccano subito il risultato passando al secondo minuto con D’Amico mentre il raddoppio ed il tris pugliese arriva al 13’e 45’ con Silva. Nella ripresa al 20’ Mercede accorcia le distanze ma la squadra di Turco sbilanciata nel finale becca al 37’ il poker di D’Amico e al 43’il definitivo 5-1 firmato Di Staso.

Scivolone per la Pegaso in Eccellenza

Note amare anche dall’Eccellenza campana dove, nella dodicesima giornata, la Pegaso perde il big match per il primo posto contro il Villaricca. Termina 1-6 la gara in favore delle ospiti che, al Nuova Primavera di Bellizzi, vanificano l’unica rete delle gialloblù di mister Dorini con Russo. La Pegaso resta cosi seconda con 27 lunghezze mentre al Nocerina, che riposava, a 4.



.