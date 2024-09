Salernitana-Pisa: le probabili formazioni del match dell’Arechi

Dopo la sosta per le nazionali torna in campo la Serie B, che vede in programma nel week-end la sua quinta giornata. Turno interno per la Salernitana che, nel pomeriggio di domenica alle ore 15:00, riceverà il Pisa dell’ex Filippo Inzaghi. I granata, infatti, allo stadio ‘Arechi’, in diretta su DAZN, ospiteranno i toscani attualmente primi della classe in cadetteria, in una classifica comunque cortissima.

Salernitana: sfida interna con il Pisa

Nel match, diretto da Kevin Bonacina di Bergamo. i ragazzi di Martusciello ripartono dai due successi casalinghi, giunti entrambi in extremis, ottenuti al debutto contro il Cittadella e nel turno infrasettimanale con la Sampdoria. Per i granata, con Mateusz Łęgowski accasatosi in Svizzera e Kallon squalificato, out dalla contesa dovrebbero essere il giovane difensore Fabio Andrea Ruggeri, appena tornato in gruppo, ed i centrocampisti Jeff Reine-Adélaïde e Roberto Soriano, che hanno svolto lavoro differenziato.

Le probabili formazioni del match

Per la sfida, che dovrebbe vedere sugli spalti oltre 10 mila presenze, la Salernitana potrebbe ripartire da Sepe tra i pali con Ferrari e Bronn nel cuore della difesa e Stojanovic e Njoh sui binari esterni. In mediana spazio, in cabina di regia, ad Amatucci e Tello con Tongya, Braaf e Verde sulla trequarti con Simy come unica punta di riferimento. In casa Pisa seconda trasferta stagionale, dopo il pari con il Cittadella. Inzaghi dovrà fare a meno dell’infortunato Leris, per lui lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Possibile vedere in campo una difesa a tre composta da Canastrelli, Bonfanti e Caracciolo davanti a Semprer. Quattro i centrocampisti con Toure e Beruato sulle fasce e Marin e Jevsenak nel mezzo con Moreo e Tramoni alle spalle di Bonfanti.

I probabili 22 a scendere in campo dal primo minuto

Salernitana (4-2-3-1): Sepe, Stojanovic, Bronn, Ferrari, Njoh, Tongya, Amatucci, Tello, Braaf, Verde, Simy. All. Martusciello

Pisa (3-4-2-1): Semper, Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti, Tourè, Jevsenak, Marin, Beruatto, Moreo, Tramoni, Bonfanti. All. Inzaghi.