Salernitana: entusiasmo in vista della trasferta di Bolzano

Giornata di vigilia, e di probabili formazioni, per la Salernitana che nel pomeriggio di domani tornerà in campo. I granata, infatti, saranno impegnati nella seconda giornata di Serie B sul campo del Sudtirol, alle ore 19:30. La sfida, in diretta su DAZN, vedrà opposte due compagini vincenti nella prima in campionato. Nel match, diretto da Daniele Perenzoni di Trento, i padroni di casa ripartiranno dal successo interno con il Modena per 2-1.

Entusiasmo al fianco della truppa granata

Allo stadio “Druso” di Bolzano attesa una folta rappresentanza di tifosi del cavalluccio marino. Esauriti, infatti, nel giro di poche ore tutti i biglietti a disposizione nel settore ospite dell’impianto altoatesino. Grande l’entusiasmo raccolto al seguito della truppa di mister Martusciello vincente, sempre in rimonta, all’Arechi prima in Coppa Italia contro lo Spezia, ai rigori, e poi all’esordio in B con il Cittadella, con due gol in pieno recupero. L’avvicinamento dei calciatori alla tifoseria si è rafforzato anche con l’iniziativa di mercoledì nella quale sono state presentate, sulla spiaggia di Santa Teresa, la seconda e la terza divisa. Nell’occasione quattro calciatori della Salernitana si sono soffermati a giocare sulla sabbia con diversi giovani presenti. Sembrano lontani anni luce, al momento, i malumori e le contestazioni ricevute negli ultimi mesi a cavallo dell’amara retrocessione. Inoltre la Salernitana ha comunicato che i propri calciatori saranno disponibili per foto ed autografi, nel piazzale del centro sportivo Mary Rosy, al termine del primo allenamento dopo ogni giornata di campionato.

Sudtirol-Salernitana: le probabili formazioni

Sul lato sportivo presentati nei giorni scorsi Roberto Soriano e Jeff Reine-Adélaïde che rafforzeranno la mediana granata. Per la sfida con il Sudtirol ancora out Paolo Ghiglione e Nicola Dalmonte con Franco Tongya, rispetto all’intreccio con il Cittadella, recuperato.

Martusciello potrebbe affidarsi dal primo minuto a Sepe tra i pali, Daniliuc e Njoh sui binari esterni con Velthuis e Bronn nel cuore della difesa. In mediana cabina di regia affidata ad Amatucci con Tello e Maggiori ai lati, davanti Simy sarà in riferimento avanzato con Kallon e Braaf in appoggio.