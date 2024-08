Salernitana, partenza al cardiopalma: Daniliuc e Simy ribaltano il Cittadella nel recupero

La Salernitana inizia il campionato do serie B a suo modo, con una rimonta nel recupero. Bastano Daniliuc e Simy (aiutato da una deviazione di Angeli) a ribaltare un cittadella che aveva più volte sfiorato la rete del raddoppio. Questa è la seconda vittoria stagionale per i granata.

Le scelte tecniche

Mister Martusciello opera diversi cambi rispetto all’undici sceso in campo contro lo Spezia, non varia invece il 4-3-3. Kallon dopo l’ottima prestazione di coppa si guadagna un posto nell’undici. Ecco tutte le scelte del mister granata: Sepe; Daniliuc, Bronn, Velthuis, Njoh; Maggiore, Amatucci, Coulibaly; Kallon, Simy, Valencia. Risponde Eduardo Gorini quasi a specchio con 4-3-1-2: Kastrati; Masciangelo, Angeli, Cecchetto, Carissoni; Vita, Casolari, Amatucci; Branca; Rabbi, Desogus.

Il primo tempo

Parte Subito insofferenza il campionato granata. Pronti via e al 9’ minuto il Cittadella si porta avanti con Rabbi, il più lesto a mettere dentro su un cross dall’esterno. La Salernitana si scuote e prova a farsi vedere in avanti, soprattutto con Kallon. Le sue folate si risolvono senza smuovere il punteggio.

Al 25’ci prova Daniliuc in sortita offensiva, è attento Kastrati a intercettare. Poco dopo i veneti sfiorano il gollonzo su cross di Carisoni, Sepe lascia sfilare, ma la palla si stampa sulla traversa. Solo brividi per l’Arechi. Non c’è molto altro da registrare, si va a riposo con il vantaggio di misura degli ospiti.

La ripresa

L’inizio della seconda frazione non suscita particolari palpitazioni a provarci è il solito Kallon, che però è ben presto costretto a lasciare il campo per un fastidio fisico. Subentra Verde, al suo esordio granata. L’esterno xi prova subito su punizione ma la palla non si abbassa. Al 67’ è ancora il Cittadella ad andare vicino al bersaglio grosso con un tentativo di Rassi, i legni sono ancora salvifici per Sepe, che nulla avrebbe potuto complice una deviazione di Bronn.

Nel finale i granata cercano con veemenza di ribaltare il risultato, ma le idee restano annebbiate negli ultimi 20 metri. Al primo minuto di recupero Braaf sfiora il goal con la sfera si spegne poco lontano dal palo. Nel recupero avviene il miracolo, sono Daniliuc e Simy a ribaltare il risultato in pochi minuti.