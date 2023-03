Domenica al museo: tornano le visite gratuite ai Parchi Archeologici di Paestum e Velia

Torna l’iniziativa del Ministero della Cultura della “Domenica al museo”. L’appuntamento è domenica 2 aprile 2023, che come prima domenica del mese è previsto l’ingresso gratuito in tutti i musei, parchi archeologici e tutti i luoghi della cultura statali del Ministero della Cultura aperti al pubblico.

Domenica al Museo: l’iniziativa

Domenica 2 aprile si potrà visitare l’area archeologica e il museo di Paestum e l’area archeologica di Velia. Entrambi i siti archeologici saranno aperti dalle ore 8:30 alle ore 19:30 con ultimo ingresso alle ore 18:30.

Con l’iniziativa “Paestum e Velia on the road”, raggiungere Velia da Paestum sarà semplicissimo con la navetta gratuita messa a disposizione dal Parco. La navetta gratuita in partenza da Paestum a Velia e ritorno, “un’occasione unica per ammirare la bellezza di due importanti città della Magna Grecia”. Si parte alle ore 14:30 dal parcheggio Voza, nei pressi del bar Anna, a pochi passi dall’area archeologica, e per il ritorno lo stesso bus ripartirà da Velia alle ore 17:30 per ritornare a Paestum.

Il programma dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia

Si possono prenotare delle visite guidate tematiche: a Paestum è prevista la visita guidata a tema per bambini e ragazzi nell’area archeologica “A passeggio con gli dei” alle ore 12:00; a velia è prevista la visita guidata “Velia e le sue divinità” alle ore 15:30.

Sono previste altre iniziative, sempre domenica 2 aprile. A Paestum, alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00, si potrà vivere l’esperienza di visitare i depositi con l’iniziativa “Oltre il Museo. Storie dai depositi di Paestum”, visite nei sotterranei del Museo alla scoperta dei tesori nascosti. A Velia invece, alle ore 10:30, è prevista una passeggiata lungo il Crinale degli dei, il percorso archeo-paesaggistico che si snoda lungo le terrazze sacre di Velia, tra l’Acropoli e l’entroterra. Durante la passeggiata si potranno ammirare panorami e scorci unici di Velia, del suo mare e del suo territorio. Lungo il crinale, oltrepassando Porta Rosa, ci si immerge in un territorio vivace e ricco.