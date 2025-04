Disposto l’espatrio della salma di Ebrima Jatta, il giovane deceduto in un tragico incidente a Roscigno

Il consolato gambiano in Italia ha concesso il nulla osta per il trasferimento della salma di Ebrima Jatta, il 19enne originario del Gambia tragicamente scomparso a Roscigno in un incidente avvenuto in via Roma lo scorso 25 aprile.

Ebrima Jatta, ospite del centro SAI di Roscigno, stava rientrando al centro trasportando la spesa quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto, morendo sul colpo a causa dell’impatto violento contro un albero di ulivo posto a margine della carreggiata

Via libera per il rientro in Gambia, solidarietà dalla comunità

Il consolato gambiano in Italia ha rilasciato il nulla osta necessario per l’espatrio della salma, così come richiesto dal fratello, giunto nel Cilento da Bologna.

Ebrima Jatta sarà quindi sepolto nella sua terra natìa, in Gambia. Per far fronte alle spese del trasporto, è previsto il contributo della cooperativa Tertium Millennium, gestore del centro accoglienza guidata da Antonello Calandriello. Anche l’amministrazione comunale di Roscigno, guidata dal sindaco Pino Palmieri, e l’associazione gambiana in Italia hanno annunciato che si stanno attivando per fornire supporto economico.

Attesa per il trasferimento, cordoglio a Roscigno

La salma del giovane resta presso l’ospedale di Roccadaspide, in attesa che vengano formalizzate le procedure burocratiche. Nei giorni successivi alla tragica scomparsa, la comunità di Roscigno si è stretta nel dolore, organizzando anche momenti di preghiera nei pressi del luogo dell’incidente.