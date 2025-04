Drammatico incidente a Roscigno: morto un giovane

Triste festa della Liberazione per la comunità di Roscigno. Un drammatico incidente che si è verificato poco dopo le 20 in via Roma è costato la vita ad un giovane immigrato di 19 anni, ospite del centro Sai.

La dinamica

Non è ancora chiara l’esatta dinamica del sinistro ma il ragazzo pare stesse percorrendo la strada provinciale in bicicletta dopo aver fatto la spesa in paese.

Per cause da accertare ha impattato violentemente contro una pianta d’ulivo secolare posta sul lato opposto alla sua corsia di marcia.

Da comprendere per quale ragione la vittima abbia invaso l’opposta corsia finendo fuori strada, se siano coinvolti altri veicoli o se il giovane si sia spostato per evitare altre auto. Non è escluso neanche che possa aver perso il controllo della bici a causa delle buste che portava con sé.

Indagini in corso

Ai carabinieri della stazione di Bellosguardo e della compagnia di Sala Consilina il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto, inviati dalla centrale operativa del 118, i sanitari della Valcalore che si sono trovati di fronte ad una scena straziante. Il 19enne nigeriano presentava diverse ferite alla testa ed era già deceduto all’arrivo dei soccorritori. Intervenuto anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri.