Disavventura per un 80enne che si addormenta in treno: invece di scendere alla stazione di Salerno arriva allo scalo ferroviario di Sapri

La disavventura ha riguardato, nella giornata di martedì, un 80enne proveniente dalla Francia che avrebbe dovuto raggiungere dei parenti a Castel San Giorgio e che invece si ritrova nella cittadina di Sapri, nel Golfo di Policastro.

Ecco cosa è accaduto

Il malcapitato non avendo la possibilità di raggiungere nuovamente la stazione di Salerno decide di arrivare a Scario, dove in passato aveva alcuni parenti e dove decide dunque di trascorrere la notte. Per poi il mattino seguente ripartire alla volta di Salerno.

Agitazione e sgomento per l’80enne che viene colto da malore

Purtroppo però l’80enne non riesce a trovare una sistemazione per la notte. Una situazione quest’ultima che lo mette in uno stato di particolare agitazione che va ad aggiungersi alla preoccupazione di raggiungere la meta prefissata di San Gregorio Magno.

Un insieme di avvenimenti che provocano un malore al malcapitato. Con l’aiuto degli uomini della Protezione civile del gruppo Lucano, l’anziano viene trasportato dunque dai sanitari del 118 dell’ospedale “Immacolata” di Sapri per essere sottoposto ai dovuti accertamenti, per poi proseguire il suo viaggio a Salerno.