Disastro Salernitana: con il Cesena arriva la 14esima sconfitta della stagione

La Salernitana si fa male da sola a Cesena. Gli uomini di Breda vanno in Romagna per riscattare la delusione patita contro il Frosinone, ma rimediano la 14esima sconfitta della stagione. Slinding doors al minuto 82’: la Bersagliera beneficia di un calcio di rigore. Cerri, però, si fa ipnotizzare da Klismann, bravo a chiudere per due volte la porta in faccia al centravanti. Pochi minuti e Prestia non perdona di testa. Nel finale Antonucci arrotonda il passivo. Con la 28esima giornata in archivio, la Salernitana sprofonda in classifica al diciannovesimo posto. Momento d’oro, invece, per il Cesena, che alimenta i sogni di alta classifica.

Primo tempo

È una buona Salernitana quella che si vede all’Orogel Stadium di Cesena. Nonostante l’ottimo momento di forma dei padroni di casa, sono i campani ad avere le occasioni migliori per passare in vantaggio. Inaugura i tentativi granata Verde al 20’, con un mancino al vetriolo da calcio piazzato, il palo respinge. Poco dopo Soriano a botta sicura, ma respinge la difesa. Al 35esimo Cerri scrive il proprio nome sul taccuino, azione personale e tiro secco e potente, che trova solo l’esterno della rete.

Quattro giri di lancette e arriva un’altra occasione propizia per il centravanti granata, grazie a un lancio millimetrico di Amatucci. Cerri inzucca, ma ancora una volta non è preciso.

La ripresa

Primi venti minuti all’insegna delle polemiche. Il direttore di gara Cosso dopo cinque minuti assegna un calcio di rigore al Cesena, il Var lo richiama e lo convince a cambiare decisione. Al 63’ passa la Salernitana con Corazza, ma l’arbitro annulla per un fallo su Cerri. Poco dopo Christensen reattivo su Antonucci, scongiurato il goal dell’ex. Breda mette subito mano alla panchina dentro Tongya e Raimondo per Soriano e Verde. Giornata dura per Cosso, al 76’ due uomini granata a terra nell’area del Cesena: è calcio di rigore per la Salernitana.

Polveri ancora bagnate per Alberto Cerri che si fa ipnotizzare da Klismann. Goal fallito goal subito, il vecchio adagio si abbatte sulla Salernitana: Prestia inzucca su corner di Bastoni. Uno a zero per il Cesena.I granata ci provano, ma con risultati scarsi. Nel finale Antonucci arrotonda il risultato, portando i suoi sul 2 a 0.