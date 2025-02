Serie B, la Salernitana cerca la svolta con il Cesena | VIDEO

La Salernitana si prepara ad affrontare il Cesena al “Manuzzi” in una sfida cruciale per il prosieguo della stagione. Dopo un ciclo di risultati deludenti, la panchina di Roberto Breda è tornata a traballare. Nonostante le rassicurazioni del patron Iervolino e del direttore sportivo Valentini, la squadra ha bisogno di una svolta immediata.

La probabile formazione

Breda è alle prese con diversi ballottaggi di formazione. In mezzo al campo, Zuccon potrebbe partire titolare, mentre Soriano, Tongya e Caligara si giocano l’altra maglia disponibile. Sulla fascia sinistra, Corazza è in vantaggio su Njoh. In attacco, Verde spera nella riconferma, ma Raimondo è pronto a subentrare. La difesa, invece, non subirà modifiche.

La classifica di Serie B è tutt’altro che rassicurante. La Salernitana ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona calda e dimostrare di poter lottare per la salvezza. La partita contro il Cesena rappresenta un’occasione importante per riscattarsi e ritrovare la fiducia. L’attenzione è massima, ogni dettaglio è curato per affrontare al meglio la sfida del Manuzzi. Anche i tifosi granata sono delusi dai recenti risultati e chiedono una reazione immediata.