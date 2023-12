Disastro Gelbison: con la Fidelis Andra arriva il 5 stop consecutivo

La Gelbison subisce la quinta sconfitta di fila. I Vallesi iniziano anche bene, ma si perdono alla distanza e si sgretolano dopo il vantaggio di Cecere. Nel caos degli ultimi assalti Gagliardi ha anche l’occasione per il pareggio, ma sciupa con una girata maldestra.

Il primo tempo

Primo brivido perni padroni di casa su cross di Strabella. La partita è intensa, ma confusa. Il primo squillo della Gelbison arriva al minuto 30’ . Percussione di Ferrrante che appoggia per Gagliaedi che calcia forte di collo esterno, la traiettoria ad allargare che va a lato. Croce ancora sul filo del fuorigioco palla dietro a Ferrante va a botta sicura: palla respinta dalla difesa.

Ripresa

Cecere ci prova con la puntata su servizio di Jefferson: è reattivo Milan a respingere. Pochi minuti dopo arriva il vantaggio depla Fidelis. Tumminelli e Milan si ostacolano a vicenda, è più lesto Cecere che porta via la sfera e insacca a porta vuota. Al minuto 19’ Strambelli rientra e va in porta, ancora l’estremo difensore allunga in corner. Mister Erra prova a mischiare la carte inserendo Bubas e Dellino (tra gli altri): si passa al 424. Ma le distanze si allungano e le azioni stentano ad arrivare. Le occasioni arrivano nel recupero, su azioni abbastanza confuse., ma pericolose. Al secondo minuto di recupero l’occasione è colossale. Croce serve Gagliardi solissimo, che sciupa malamente con una girata maldestra. Non c’è altro da annotare..