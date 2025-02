Disastro ferroviario di Balvano, Pellegrino (IV) presenta proposta di legge per istituire la “Giornata della memoria”

Si terrà mercoledì 26 febbraio 2025 alle ore 11 presso la sala ‘don Peppe Diana’ del Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, la presentazione della proposta di legge a firma del consigliere Tommaso Pellegrino per l’istituzione in data 3 marzo della Giornata della memoria in ricorda della sciagura ferroviaria di Balvano, avvenuta il 3 marzo 1944 nella galleria “Delle Armi”, nei pressi della stazione di Balvano-Ricigliano, in provincia di Potenza, lungo la ferrovia Battipaglia-Metaponto. Il treno merci 8017, che trasportava abusivamente numerose persone, si fermò all’interno del tunnel e non riuscì a proseguire in quanto troppo pesante per la pendenza della linea. I tentativi falliti di smuovere il mezzo messi in atto dalle due locomotive produssero elevate quantità di gas di scarico tossici che provocarono il decesso di oltre 600 persone, molte delle quali provenienti dalla Campania: circa 380 vittime (pari al 87%) provenienti da Napoli e provincia (241 persone) e dalla provincia di Salerno (135 persone). All’iniziativa parteciperanno diversi sindaci dei comuni interessati dalla tragedia.

“Un atto dovuto per non dimenticare le vittime”

“Ho accolto le richieste dei sindaci di tanti comuni della Campania che hanno visto alcuni dei loro concittadini perdere la vita in quella che è stata la più grande sciagura ferroviaria in Italia. Un evento drammatico che rischia di scivolare nel dimenticatoio e che, al contrario, deve essere ricordato dalle future generazioni. Lo dobbiamo alle centinaia di famiglie delle vittime coinvolte in quello che molti hanno definito il ‘Titanic ferroviario’ del nostro Paese”. Queste le parole di Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, promotore della proposta di legge.