Disastro di Chernobyl, 39 anni fa la tragedia: il racconto di Oksana | VIDEO

Il 26 aprile 1986 si è verificato il più grande disastro nucleare della storia, quello di Chernobyl. Un incidente che ha creato problemi non solo in Ucraina ma in diversi paesi del mondo e di cui, ancora oggi, a distanza di 39 anni, avvertiamo le conseguenze.

Il commovente racconto di Oksana

Oksana Bilomazurricorda il giorno della tragedia: “Ero bambina, si avvicinava la festa dei lavoratori e quel giorno uscimmo tutti a partecipare alla manifestazione. Nessuno sapeva nulla; sui giornali scrissero che era avvenuta una tragedia, ma che tutto era risolvibile”. Oksana ribadisce come nessuno avvisò del pericolo imminente: “La cosa più grave fu che nascosero tutto e nessuno sapeva niente. Tutti continuavano a fare la vita di sempre. Solo dopo scoprimmo la verità. Molti bambini si ammalarono. Si sarebbero potute evitare molte vittime”.