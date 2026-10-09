Dino Norma, già assessore ai Lavori Pubblici del comune di Eboli, nominato consulente della Commissione sul rischio sismico

La Commissione parlamentare di inchiesta, presieduta dall’onorevole Pino Bicchielli e impegnata nell’approfondimento delle criticità legate al rischio sismico e idrogeologico del territorio italiano, ha nominato quale proprio consulente l’ingegnere Dino Norma. La nomina è stata formalizzata con la nota dell’8 ottobre (prot. 2026/000222/RISIDRO della Camera dei Deputati) a favore del professionista ebolitano, che vanta una consolidata esperienza nel settore tecnico e amministrativo.

Gli obiettivi della Commissione d’inchiesta sul rischio sismico e idrogeologico

La Commissione pone al centro della propria attività l’attenzione sul rischio sismico, sulla sicurezza del territorio, sulla fragilità delle infrastrutture e sulla necessità di rafforzare le strategie di contrasto al dissesto idrogeologico.

Si tratta di un lavoro fondamentale, orientato ad analizzare le problematiche che interessano numerose aree del Paese e a individuare soluzioni efficaci per migliorare la tutela delle comunità, la gestione delle emergenze e la programmazione degli interventi di messa in sicurezza.

L’esperienza professionale e il legame con il territorio dell’ingegnere Dino Norma

La scelta di avvalersi della collaborazione dell’ingegnere Dino Norma apporta un prezioso contributo di competenze tecniche e conoscenze maturate direttamente sul campo. Nel corso del suo percorso professionale, Norma ha operato come tecnico privato e ha collaborato con diversi Comuni, acquisendo una conoscenza diretta delle criticità che gli enti locali affrontano quotidianamente in materia di lavori pubblici, sicurezza e gestione del territorio.

A questa esperienza si aggiunge il precedente impegno istituzionale come assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Eboli. Questo incarico gli ha permesso di confrontarsi con le esigenze delle amministrazioni locali, con la programmazione delle opere pubbliche e con le complessità legate alla realizzazione degli interventi.

Prevenzione e sicurezza del territorio: il contributo alla Camera dei Deputati

La Commissione è impegnata in un’attività costante, particolarmente significativa in una fase in cui la prevenzione e la sicurezza del territorio rappresentano temi centrali per l’Italia. In questo contesto, l’esperienza dell’ingegnere Norma potrà offrire un supporto determinante, mettendo a disposizione competenze professionali e conoscenze maturate attraverso il confronto diretto con le realtà amministrative locali.

La collaborazione si inserisce nel percorso di analisi e approfondimento portato avanti dalla Commissione, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi e individuare strumenti sempre più efficaci per la prevenzione e la salvaguardia del territorio.