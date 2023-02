Dilettanti allo sbaraglio cercasi! Al via le audizioni per la Corrida agropolese, ecco come partecipare

Tutto pronto ad Agropoli, c’è attesa per il Carnevale che quest’anno ritornerà con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Un altro appuntamento, però, è quello in programma per il 20 febbraio con «La Corrida».

Le audizioni

Sono in programma domenica 5 febbraio le audizioni de “La Corrida di Agropoli”. Come da tradizione, la divertente manifestazione si svolgerà il lunedì, giorno che precede il Carnevale. E in attesa che arrivi il 20 febbraio, sono aperte le iscrizioni per tutti i dilettanti allo sbaraglio che abbiano voglia di mettersi in gioco e prendere parte all’esilarante spettacolo.

Come partecipare, le info utili

Le audizioni si terranno a partire dalle ore 10.00 presso la sede di Officina 72 in via D’Annunzio. Per coloro che fossero interessati a prenderne parte è possibile contattare il numero 392.3546397. I concorrenti potranno portare con sé la base musicale sulla quale intendono esibirsi.

Sarà possibile assistere alle audizioni dal vivo o in alternativa attraverso la diretta Facebook dalla pagina ufficiale dedicata alla Corrida di Agropoli. Si tratta di una delle tante iniziative incluse nel calendario degli eventi del Carnevale, giunto quest’anno alla 50esima edizione (a breve verrà svelato l’intero programma).