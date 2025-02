“Diffondere la legalità”: a Caselle in Pittari un incontro con gli studenti

L’Associazione Culturale “Valorizziamo Caselle” ha promosso un Incontro Pubblico sulla Legalità, organizzato con il Patrocinio e sostegno dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “T. Gaza” sezione di Caselle in Pittari e l’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Sapri, in programma Sabato 15 Febbraio 2025, alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare Comunale in Via Pozzo.

Un incontro con gli studenti

Parteciperanno all’iniziativa rappresentanze di studenti della Scuola Media di Caselle in Pittari e dell’IIS Leonardo da Vinci di Sapri. Tra gli autorevoli relatori dell’incontro pubblico, il Questore emerito avv. Michele Maria Spina, già questore di Latina e Cosenza; l’avvocato Raffaele Vitolo, curatore di procedura penale all’Università degli Studi di Salerno, il Dirigente Scolastico prof. Corrado Limongi.

Oltre al Sindaco dott. Giampiero Nuzzo, per il Comune di Caselle in Pittari interverranno la d.ssa Stella Salomone, Delegata all’Istruzione, mentre a moderare il convegno sarà l’Assessore Comunale Michele Speranza.

Un tema importante di estrema attualità

Un incontro pubblico che mira a tenere accesi i riflettori su un tema molto importante e particolarmente sentito anche nel nostro comprensorio, con l’obiettivo di sensibilizzare soprattutto i giovani nel promuovere la cultura della legalità, per formare cittadini consapevoli e aiutarli nel diffondere la legalità anche attraverso il contrasto alla violenza per combattere contro il bullismo e ogni altra forma di violenza che generi disagio sociale, essere capaci di azioni rispettose delle regole, essere responsabili nei confronti della comunità, scegliendo un percorso di vita ispirato ai valori della giustizia e al rispetto per l’altro.