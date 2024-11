Studenti a scuola di legalità: incontro con i Carabinieri per dire stop al bullismo e ai botti illegali

Nella giornata odierna, presso la sala “Lgt. Palestra” del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno si è tenuto l’incontro sulla “cultura della legalità” che ha coinvolto alcune decine di studenti delle classi di 2^ e 3^ media dell’Istituto Comprensivo “Monterisi – Don Milani” di Salerno, per l’occasione accompagnati da una rappresentanza di docenti specializzati nella formazione extrascolastica, ricevuti dal Cap. Gianluca Girardo, attuale comandante della Compagnia Carabinieri di Salerno.

Gli argomenti trattati

Tra i vari argomenti che hanno suscitato interesse, con i ragazzi si è discusso di rispetto delle regole di comportamento e della civile convivenza, dell’enorme basilari del codice della strada, di bullismo, cyberbullismo e del rischio connesso all’uso improprio della tecnologia informatica e dei social network.

Nel corso dell’incontro, e considerato l’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, gli studenti si sono intrattenuti con personale specializzato della sezione Carabinieri Artificieri Antisabotaggio che ha illustrato loro i rischi connessi al maneggio improprio dei fuochi d’artificio se non utilizzati con le opportune precauzioni, degli incidenti anche gravi spesso provocati dall’abitudine di accendere petardi e fuochi d’artificio illegali o incautamente raccolti per strada, informando sul divieto assoluto di manipolare quelli non a norma di legge per la loro grande pericolosità.

La visita

La visita è poi proseguita nel piazzale d’Armi della caserma dove una rappresentanza di Carabinieri dei diversi reparti della sede ha illustrato i ruoli e le attività svolte quotidianamente, mostrando i veicoli ed i materiali speciali utilizzati nelle attività di servizio. L’incontro ha rappresentato uno dei tanti momenti di aggregazione e confronto educativo che l’Arma periodicamente organizza in stretta sinergia con le scuole del territorio.