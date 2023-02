Diesel Tecnica ha bisogno di ritrovare certezze, sconfitta in casa: 47-86 per il Liofilchem Roseto

La Diesel Tecnica è alla ricerca di una svolta nella propria stagione di basket. L’ultima partita disputata contro la Liofilchem Roseto si è conclusa con un pesante 47-86 a favore degli avversari, risultato che rappresenta la peggiore sconfitta della squadra durante la stagione.

Il match

La prestazione della squadra è stata penalizzata da una fase offensiva poco incisiva e una difesa a tratti distratta. Tuttavia, non è il momento di piangersi addosso, ma di concentrarsi sulle prossime sfide per ritrovare la continuità e le certezze perse.

Il prossimo avversario della Diesel Tecnica sarà il Cj Basket Taranto, una partita che si preannuncia difficile in quanto si giocherà tra le mura nemiche. Il coach Paternoster sta già lavorando con la squadra per carburare al meglio e riprendere il cammino intrapreso.

C’è bisogno di certezze e continuità

Per riuscire in questo obiettivo, la squadra dovrà impegnarsi in un lavoro costante, cercando di superare gli ostacoli che incontrerà lungo il cammino. In passato, la Diesel Tecnica ha dimostrato di avere un grande potenziale, riuscendo a ottenere risultati positivi contro squadre di alto livello.

Per esempio, ha ottenuto una vittoria importantissima contro la Fortitudo Bologna, squadra di grande tradizione nel panorama del basket italiano, e ha dato filo da torcere alla corazzata Dinamo Sassari.

La squadra ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà e di avere una grande voglia di vincere. Ora è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Coach Paternoster è sicuro che la sua squadra saprà rialzarsi e fare una grande prestazione contro il Cj Basket Taranto, dimostrando di avere le qualità necessarie per essere competitiva nel campionato di basket italiano. Con voglia e umiltà, la Diesel Tecnica proverà a portare a casa i tre punti in palio e a rilanciarsi in classifica.