Basket, Diesel Tecnica: tanto cuore, ma sconfitta a Bisceglie con segnali positivi

Una Diesel Tecnica dal grande cuore non riesce ad uscire vittoriosa dal Pala Dolmen di Bisceglie. Generosissima la prova dei ragazzi di coach Paternoster che, seppur falcidiati da diversi acciacchi ed assenze, giocano per 40 minuti alla pari contro un’ottima Lions Bisceglie, che si conferma una certezza dei piani alti in classifica.

Il match

I Blue Boys partono meglio rispetto alla compagine pugliese, allungando sul +9 al termine del primo quarto ma, complici le limitate rotazioni, incappano nella rimonta casalinga.

Archiviato questo match, l’appuntamento si sposta a domenica, al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, dove arriva l’Adriatica Industriale Corato, con cui andrà in scena un incandescente scontro salvezza che chiuderà il girone d’andata.