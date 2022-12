Basket: la Diesel Tecnica Sala Consilina espugna il campo di Monopoli

Ancora una vittoria per la Diesel Tecnica Sala Consilina che questa volta espugna il campo del Monopoli al termine di una gara combattuta. Coach Antonio Paternoster deve fare a meno di Giunta e lancia dal primo minuto Cimminella che sigla 9 punti e due assist.

Diesel Tecnica Sala Consilina – Monopoli. La gara

La partenza al Pala Antonio Gentile per i blue boys è piuttosto a rilento ed infatti i valdianesi incassano un parziale di 6 a 0 alle prime battute del match. La Diesel Tecnica però cresce col passare dei minuti e alla fine dei primi 10′ si trova sotto di sole 2 lunghezze sul risultato di 23-21.

Nel secondo quarto la musica cambia, i ragazzi della Diesel Tecnica di Sala Consilina entrano definitivamente in partita e, trascinati da un Klacar da 20 punti, prima agguantano la partita e poi allungano sul +14 al termine dei primi 20′ sul risultato di 31-45.

Il secondo tempo

Alla ripresa dall’intervallo la White Wise Monopoli entra in campo con un piglio diverso e con gran carattere rientra in partita tenendo a soli 6 punti realizzati i blue boys in tutto il terzo quarto. Al 30°minuto il tabellone indica quindi 47-51 Diesel Tecnica con i blue boys però nettamente in difficoltà in fase realizzativa.

Nell’ultimo quarto il copione non cambia, i pugliesi spingono e inseguono mentre la Diesel Tecnica stringe i denti e si aggrappa ai colpi di Klacar che mette a segno canestri fondamentali che valgono la terza vittoria consecutiva, 10 punti in classifica e sorpasso su Virtus Arechi e Teramo a spicchi.