Dieci anni di attività per un asilo del Cilento: Comune organizza una cerimonia celebrativa

L’Asilo Nido “Il Calore delle Coccole” di Giungano festeggia dieci anni di attività e il Comune, guidato dal sindaco Giuseppe Orlotti, ha deciso di organizzare una cerimonia per celebrare l’importante traguardo.

Una importante risorsa per il territorio

Tutti i cittadini sono stati invitati a partecipare alla manifestazione. Il servizio dedicato ai più piccoli, attivato dall’Ambito S07 del Piano di Zona con Roccadaspide come ente capofila, è stato affidato alla Società Cooperativa Sociale Prometeo.

Questo asilo nido rappresenta una risorsa importante per le famiglie che lavorano e hanno bisogno di affidare i propri figli a professionisti esperti e attenti, in un ambiente sicuro e accogliente.

L’appuntamento

La cerimonia per celebrare l’anniversario si terrà sabato 1 aprile, alle ore 10:00, presso la Sala Teatrale San Giuseppe di Giungano. Durante l’evento, si sottolineerà l’importanza di questo servizio essenziale per le famiglie e per i piccoli frequentanti.

Inoltre, si potrà conoscere meglio il lavoro svolto dal personale dell’asilo nido, che ha come obiettivo principale la cura e l’educazione dei bambini.

‘L’Asilo Nido “Il Calore delle Coccole” rappresenta una risorsa fondamentale per la comunità di Giungano e dei comuni limitrofi. Il servizio offerto consente alle famiglie di poter conciliare il lavoro con le esigenze dei propri figli, garantendo loro un ambiente sicuro e stimolante in cui crescere.

Un bel momento di condivisione con tutta la comunità

La cerimonia di celebrazione rappresenta un’occasione unica per i cittadini di Giungano di conoscere meglio l’importanza di questo servizio e di ringraziare il personale dell’asilo nido per il lavoro svolto in questi dieci anni.

Sarà un momento di festa e di riflessione sull’importanza di investire nelle nuove generazioni e sulla necessità di garantire loro un futuro migliore.