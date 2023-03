Fondi per il Piano di Zona, arrivano 316mila euro

Assegnati al Piano di zona con capofila Eboli altri fondi per 316mila e 608 euro circa. Si tratta del finanziamento di uno dei progetti presentati a valere sui fondi Pac (piani di azione e coesione) che già a giugno era entrato positivamente in graduatoria ma che era in attesa di essere finanziato per incapienza dei fondi ministeriali.

I fondi per il Piano di Zona

Il decreto di finanziamento (il 4231 del 06/03/2023) è finalmente giunto. In particolare questi fondi serviranno ad incrementare ed ampliare le azioni in favore degli anziani non autosufficienti con adeguati servizi di cura che verranno distribuiti su tutto il territorio afferente l’ambito S3 ex S5.

Continua, dunque, il lavoro dell’Assessorato al Piano di Zona retto da Massimiliano Curcio, nonostante i ritardi per la firma dell’atto costitutivo dell’azienda speciale consortile dovuti al commissariamento del Comune di Serre.

«Dopo il lungo e certosino lavoro di questi sedici mesi – ha dichiarato l’Assessore Curcio – arrivano i risultati. Questi ultimi finanziamenti si aggiungono agli altri già ottenuti per il Piano di zona e non appena Serre avrà il Sindaco metteremo in funzione anche l’azienda speciale che potrà impiegare tutti i fondi ricevuti nel miglior modo possibile».

Ore cruciali per l’assessore Curcio che da settimane siede su una poltrona politicamente scomoda in bilico tra pressioni interne e richieste di rimpasto. Eppure, a detta di molti, sarebbe il più efficiente componente della Giunta del Sindaco Conte.