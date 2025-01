“Diaconato permanente”: la Diocesi di Vallo della Lucania prosegue il percorso di formazione con 2 nuovi appuntamenti

La Diocesi di Vallo della Lucania prosegue il percorso di formazione al diaconato permanente con due appuntamenti interforaniali previsti per il 13 e 14 gennaio. Gli incontri, che si terranno rispettivamente a Vallo della Lucania e ad Agropoli, vedranno protagonista l’equipe guidata da Don Carlo Pisani, incaricata di incontrare i Consigli Pastorali Parrocchiali. Questi organismi, in collaborazione con i parroci, avranno il delicato compito di discernere e proporre i nomi dei candidati più idonei al servizio diaconale.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento è fissato per il 13 gennaio alle ore 18.30 presso l’Auditorium del Seminario Diocesano a Vallo della Lucania e sarà rivolto alle Foranie Velia-Mingardo e Gelbison-Alento. Il giorno successivo, il 14 gennaio, sempre alle ore 18.30, l’incontro si terrà presso l’Oratorio San Giovanni Paolo II di Agropoli e coinvolgerà le Foranie Castellabate-Cilento e Paestum-Tresino. Le Comunità della Forania Cervati-Calore potranno partecipare a uno dei due incontri, in base alla maggiore vicinanza geografica.

Le finalità

L’obiettivo principale della Diocesi è quello di valorizzare il discernimento comunitario, condividendo criteri e modalità per individuare i futuri candidati al diaconato. Questo processo coinvolge attivamente le parrocchie, chiamate a contribuire con responsabilità e partecipazione.

Una volta selezionati i candidati, il cammino formativo prenderà il via secondo quanto stabilito durante l’ultima Assemblea diocesana. Il percorso si articolerà in tre tappe fondamentali, ciascuna pensata per accompagnare i candidati e le loro famiglie nel vivere con dedizione e cura la dimensione ministeriale del servizio diaconale.