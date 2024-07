Vallo della Lucania: presentato il percorso formativo e vocazionale al diaconato permanente

La Diocesi di Vallo della Lucania ha deciso di avviare il nuovo percorso formativo al diaconato permanente ospitando il responsabile nazionale Enzo Petrolino che ha illustrato le caratteristiche del ministero ordinato aperto ai laici.

A fare gli onori di casa il Vicario generale Don Franco Pecoraro. Come ha spiegato il Vescovo Vincenzo Calvosa, ancora in convalescenza dopo l’infortunio al ginocchio e collegato in videoconferenza, questa iniziativa affidata a una equipe coordinata da Don Carlo Pisani ha lo scopo di valorizzare anche nella Diocesi di Vallo della Lucania la ricchezza umana e spirituale che viene dal popolo di Dio.

Una tappa importante per la Chiesa diocesana che merita di essere promossa in tutte le realtà parrocchiali presenti sul territorio cercando di suscitare e raccogliere le vocazioni al ministero che da tanti anni sono rimaste nell’ombra.