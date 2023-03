“Di Punto in Mostra”: un ciclo di laboratori creativi per bambini

Il progetto “Di Punto in Mostra” è stato sviluppato da Moolti, un gruppo di attivatori di multimmaginazione, per supportare la riduzione delle disuguaglianze e della povertà educativa attraverso un approccio innovativo e interdisciplinare che incrocia Arte, Design ed Ecologia.

L’iniziativa

Partendo dal territorio cilentano, il progetto inaugura un percorso territoriale che mette al centro delle sue attività il lavoro creativo con i bambini. Il ciclo di 4 appuntamenti laboratoriali tra arte, design ed ecologia permetterà ai bambini di esplorare, sperimentare e giocare con la multimmaginazione, partendo dal disegno di un punto per arrivare all’installazione di una mostra collettiva.

I laboratori sono gratuiti e aperti ai bambini tra i 6 e i 10 anni, fino ad un massimo di 12 partecipanti.

Gioco d’Arte Collettiva. punto, lina, forma

Il primo laboratorio, “Gioco d’Arte Collettiva. punto, lina, forma”, si terrà Sabato 18 Marzo dalle 15.30 alle 18.30.

Esplorare l’Ecologia. arte in natura

Il secondo laboratorio, “Esplorare l’Ecologia. arte in natura”, si terrà Sabato 25 Marzo dalle 15.30 alle 18.30, con un’uscita a piedi nel bosco a Torraca per praticare l’arte in natura sviluppando il pensiero ecologico.

i Designer progettano un’Expo. immaginazione e spazio

Il terzo laboratorio, “i Designer progettano un’Expo. immaginazione e spazio”, si terrà Sabato 1 Aprile dalle 15.30 alle 18.30.

Laboratori in Mostra. mostra collettiva

Il quarto e ultimo laboratorio, “Laboratori in Mostra. mostra collettiva“, si terrà Domenica 2 Aprile dalle 10.00 alle 12.30 e consisterà nella progettazione e nell’allestimento di una mostra collettiva interamente pensata dai bambini.

L’iscrizione ai laboratori è obbligatoria e questi si terranno all’interno dello spazio di MOOLTI, in Via Cesare Battisti 28 a Torraca. La mostra finale si terrà Domenica 2 Aprile ed è aperta anche ai genitori e al pubblico.