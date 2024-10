“Detto tra Noi” in compagnia del musicista cilentano Son Pascal

Nuovo appuntamento con il programma “Detto tra Noi” condotto da Antonella Agresti e Roberta Foccillo.

L’ospite della serata è il musicista Son Pascal (Pasquale Caprino). L’artista è nato a Battipaglia, ma è cresciuto nella Città dei Templi. Attualmente vive ad Astana, in Kazakhstan. Ha iniziato a suonare in vari locali in Italia, tra Napoli e Roma, per poi trasferirsi a Londra, dove entra a far parte dei Like the Beatles, una delle più note cover band dei Beatles della Gran Bretagna.

Da anni è una vera e propria star nell’ex Repubblica sovietiva, tante le collaborazioni importanti tra cui quella con il cantante Al Bano. Dopo il successo kazako, decide di far riproporre la sua musica e far conoscere le sue esperienze anche nel suo paese e nel 2013 inizia la collaborazione con Deejay TV. Nel 2015 partecipa alla quarta edizione di Pechino Express (Rai2) con Christian Bachini Kang con cui forma la squadra degli Espatriati, arrivando secondi in finale.

L’appuntamento con Detto tra Noi è ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del digitale terrestre.