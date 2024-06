Detenevano hashish e cocaina ai fini di spaccio: arrestati 2 pusher nel salernitano

In data 4 giugno il personale della Sezione Volanti, ha proceduto all’arresto di A.J. da parte dei Nibbio sul lungomare di Salerno, uno spacciatore del Gambia per il reato di spaccio di sostanza stupefacente, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, sarebbe stato sorpreso a cedere sostanza stupefacente ad un minorenne nonchè, a seguito di perquisizione, trovato in possesso di circa 9,49 gr di hashish.

Sempre nella giornata di ieri, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di D.B. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto lo stesso sarebbe stato trovato in possesso di circa 6,5 grammi di cocaina nonchè materiale per la pesatura e il confezionamento.