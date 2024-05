Agropoli, spaccio di droga: misure cautelari per 5 persone

Nella mattinata del 27 maggio scorso i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, unitamente al Nucleo Cinofili CC di Sarno, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del “divieto di dimora” nel comune di Agropoli emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di 5 soggetti, tutti residenti ad Agropoli.

Le indagini

I soggetti risultano indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso. Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato delle indagini avviate da novembre 2022, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver posto in essere una rete di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marjuana, ceduta a consumatori del centro cilentano.

Segnalati 10 assuntori

L’attività investigativa ha consentito il recupero di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente nonché di segnalare alla competente autorità amministrativa 10 assuntori.

«La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento», fanno sapere dalla Procura.