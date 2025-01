Detenevano droga ai fini di spaccio: arrestati 3 pusher nel salernitano

Il 10 gennaio, a Scafati, i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 28enne del luogo perché, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di perquisizione veniva trovato nella disponibilità di sostanza stupefacente quale marijuana, hashish e cocaina per un peso complessivo di circa 59 grammi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e 650 euro in contanti. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Arrestati due fratelli

Un’altra operazione è stata portata a termine dai carabinieri il 9 gennaio. I Carabinieri della Sezione Operativa del N.O.R.M. del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato in flagranza di reato due fratelli del luogo, un 63enne ed un 60enne, indagati per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”.

L’operazione

I Carabinieri durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno rinvenuto nella loro disponibilità circa 1,350 kg di sostanza stupefacente tipo hashish, suddivisa in 14 panetti, materiale per il confezionamento nonché la somma in contanti di euro 3.475 verosimile provento dell’attività illecita, Disposti gli arresti domiciliari in attesa della convalida.