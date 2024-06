Controlli antidroga nel salernitano, detenevano cocaina e hashish ai fini di spaccio: nei guai un 53enne e un 36enne

I Carabinieri di Pagani, unitamente a quelli della stazione di Amalfi hanno arrestato, in flagranza di reato, un 53enne del posto per “detenzione di fini di spaccio di sostanza stupefacente”. I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, procedevano alla perquisizione dell’indagato rinvenendo nella sua disponibilità sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 97,5 grammi circa.

I successivi controlli estesi all’abitazione dell’arrestato, hanno consentito di rinvenire, inoltre, un bilancino di precisione perfettamente funzionante. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno in attesa dell’udienza di convalida.

Detenzione di sostante stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale

Un altro fermo per detenzione di sostanza stupefacente, è scattato a Nocera Inferiore. I Carabinieri della sezione Operativa del Reparto territoriale di Nocera, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 36enne del posto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale” e segnalato alla Prefettura di Salerno, quale assuntore di sostanze stupefacenti, un 34enne di Nocera Inferiore.

I Carabinieri durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti hanno sorpreso il 36enne nell’atto di compiere una cessione di una dose di cocaina e, all’esito di una perquisizione personale, hanno rinvenuto 13 dosi di cocaina per un peso complessivo di 2,7 grammi circa destinate allo spaccio.

L’indagato al fine di evitare di essere identificato, si è opposto al controllo provocando lesioni ad uno dei militari intervenuti. L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Salerno in attesa dell’udienza di convalida.