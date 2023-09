Debutto in Serie A positivo per lo Sporting Sala Consilina

Un esordio non adatto ai deboli di cuore quello dello Sporting Futsal Sala Consilina che, alla prima assoluta in Serie A, riesce ad archiviare la pratica Pirossigeno Cosenza con un incredibile 4-3. I padroni di casa indirizzano fortemente la gara nel primo tempo con un tris che tramortisce gli avversari, per poi concedere il rientro degli ospiti nella ripresa che rimontano 4-0 a 4-3. In rete anche i volti nuovi dei draghi con Salas, Bateria e Cutrignelli che trovano la prima gioia in gialloverde.

La gara

Se il pubblico è una marea gialla come ‘Here comes the sun’ dei The Beatles, il primo tempo scorre sulle note di ‘Let it be’ con il ‘Cholo’ Salas ad aprire le danze dopo 30 secondi e presentandosi alla grande ai suoi nuovi tifosi.

Al minuto 3′ il primo e unico grande spavento del primo tempo per i padroni di casa: Fiuza commette fallo da ultimo uomo, il portiere gialloverde viene espulso e Pozzo prende il suo posto. Lo Sporting non soffre l’inferiorità numerica momentanea anzi, riesce a procurare un’espulsione nella fila dei calabresi, con Poti che va sotto la doccia dopo una doppia ammonizione.

Entrambe le squadre devono scontare i due minuti di inferiorità numerica e, non appena si torna al canonico 5 vs 5, i ragazzi di Oliva tornano a spingere sull’acceleratore. Prima il palo di Volonnino, poi è Abdala che rientra sul sinistro e sigla il raddoppio. Superata la metà del primo tempo arriva anche il primo gol salese di Bateria, l’asso brasiliano dopo un controllo sontuoso batte con estrema calma Del Ferraro.

La ripresa si apre con tutt’altre note di sottofondo, passando da ‘Let it be’ a ‘Yellow submarine’ con i salesi che vanno sotto pressione e vengono sommersi, riuscendo però ad uscire comunque vittoriosi dalla prima gara in Serie A. Infatti, prima i padroni di casa trovano ancora la via del gol con un’altra prima volta: gran giocata di Salas che si libera di un paio di avversari e serve Cutrignelli che la spinge in rete per il poker gialloverde. Il Pirossigeno Cosenza è timido nelle reazioni e Pozzo si va valere, finchè arriva l’episodio che cambia tutto: è un autogol a riaccendere gli animi dei calabresi, con capitan Brunelli sfortunato a deviare la palla nella sua porta. La rete carica gli ospiti che colpiscono un palo e poi giocano la carta del portiere di movimento, grazie alla quale arrivano le reti di Felipinho e Fanelli a pochi secondi dalla fine. All’ultimo secondo un’altra colossale occasione per ospiti che falliscono da pochi passi e fanno tirare un sospiro di sollievo a tutto il Centro Sportivo Meridionale.

Primi tre punti importanti

Finisce 4-3 a San Rufo. Buona la prima dunque per lo Sporting Futsal Sala Consilina che, nella sfida tra neofite della Serie A, ha strappato punti importantissimi per il suo cammino in massima serie, imparando subito una lezione importante come confermato dallo stesso tecnico Fabio Oliva: “Era importante conquistare i tre punti, questa gara ha ribadito quanto è spietato questo sport, bisognerà restare ancora più concentrati perché ogni azione può essere decisiva. Ora testa a lunedì per valutare ciò che abbiamo fatto e prepararci al prossimo match”.