Dea Vallo della Lucania – Agropoli: riaperti i termini per le domande di sostituzione del Direttore

L’Asl Salerno rende nota la riapertura dei termini per le domande di sostituzione del Direttore del DEA Vallo Della Lucania-Agropoli, che ha assunto l’incarico di Direttore Generale di altra Azienda Ospedaliera.

A tal proposito, l’Asl Salerno, ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande per il conferimento di un incarico (a tempo determinato) di sostituzione del Direttore titolare del DEA Vallo Della Lucania-Agropoli, assente per conferimento di incarico di Direttore Generale presso altra Azienda Ospedaliera.

Il bando, con allegato modello di istanza di partecipazione, è stato pubblicato sul sito aziendale www.aslsalerno.it – alla sezione “Avvisi e Concorsi”. La scadenza è prevista è fra quindici giorni: 25-09-2024.