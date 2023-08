“D&D remember” con le hit più belle della storica discoteca: Ogliastro Marina si prepara alla Festa della Pizza e del Panuozzo

Ad Ogliastro Marina arriva il ‘d&d remember’ con le migliori hit della storica discoteca. Il prossimo 2 settembre la festa della Pizza e del Panuozzo, in programma dal 1° al 3 settembre, porta nella piazza Giovanni Paolo II ad Ogliastro Marina una grande novità: ‘d&d remember’. Si balla con le hit degli anni d’oro della disco e con l’incontro di due diverse generazioni, i giovani di oggi (e quelli di un tempo). Sono attese migliaia di persone per assistere alla reunion di Luciano Gaggia e Roberto Visonà, storici DJ, che saranno alla consolle. Ingresso gratuito.

“Dopo tanti anni di successo, torna alla ribalta la famosissima d&d con numerosi ospiti, che ringraziamo per la presenza, e con un’impronta sentimentale legata ai ricordi che ci rende orgogliosi”, dichiara Giuseppe Pascale, presidente dell’associazione organizzatrice. Marisa Di Matteo, moglie di Antonio Di Donato, socio fondatore, dichiara: “Un plauso all’impareggiabile, quanto coraggioso, Giuseppe Pascale e a tutta l’associazione ‘Insieme per Ogliastro’ per aver avuto questa idea, ringrazio anche il socio fondatore Luciano De Ponte e tutti coloro che con tanto affetto ricorderanno lo ‘zio Tonino’ durante questa manifestazione”.

Ecco cosa si potrà gustare

Alla festa oltre a poter gustare pizze e panuozzi di tutti i tipi, ci sarà un bel programma d’intrattenimento: serata inaugurale, venerdì 1° settembre, lo show di pizza acrobatica e l’esibizione dell’associazione ‘Amici per la musica’, 2 settembre il ritmo travolgente del ‘D&D remember’ e 3 settembre i drink dei migliori barman acrobatici e l’esibizione di Franco’s che canta Renato Zero.