Dalla Campania a New York: il Museo di Buccino inserito nella prossima edizione biennale dell’Atlante dell’Arte Contemporanea 2023-2024

La commissione ha accettato la proposta di inserire le opere di Fernando Mangone nella prossima edizione biennale dell’Atlante dell’Arte Contemporanea 2023-2024, che verrà presentata al Metropolitan Museum of Art di New York, nella sala conferenze “Bonnie J. Sacerdote Lecture Hall”. Fernando Mangone, pittore salernitano originario di Altavilla Silentina, ha annunciato con gioia e onore la notizia.

Le opere di Mangone: un viaggio tra la fantasia, la storia e la natura

Mangone è un artista versatile che utilizza la tecnica della “Street Art” per creare le sue opere. Nel Museo di Buccino, il MAM, creato da lui in provincia di Salerno, è possibile ammirare le sue immagini luminose e spontanee. Le sue opere sono un mondo di fantasia e creatività, di visioni ispirate alla vita e al destino, ai percorsi misteriosi e segreti dell’esistenza. Luoghi d’Italia e d’Europa, territori percorsi dalla storia e dagli antichi miti e poi i grandi personaggi dell’arte e infine la natura con le sue esplosioni cromatiche e le sue continue sorprese. E ancora i segni e gli archetipi, a rivisitare in chiave contemporanea quel repertorio della Magna Grecia da cui Mangone trae origine.

La bellezza delle opere di strada

Le opere di strada sono immobili nel tempo e nello spazio e non possono essere commercializzate, ma solo ammirate. Sono immacolate, pure e assolute, ci offrono la creatività e la fantasia degli artisti, la verità dei luoghi e le atmosfere dei nostri giorni. Fernando Mangone, insieme ad altri grandi maestri di questa tecnica, continua a raccontare la vita e a essere un fedele testimone del suo e del nostro tempo.

La pittura come messaggio all’umanità

Mangone definisce la sua arte come un “messaggio all’umanità” e crede che gli artisti abbiano il dovere di far conoscere al mondo la bellezza, partendo dalle proprie aree interne. La visita alla galleria d’arte allestita nel museo MAM del maestro Mangone è un vero e proprio viaggio nella storia, nella musica, nello sport e nella cultura degli Stati di tutto il mondo, dove la pittura racconta storia e bellezza.

La prossima esposizione di Mangone

Nei prossimi mesi, le opere di Fernando Mangone saranno esposte nelle due gallerie d’arte italiane più prestigiose del mondo, dove continuerà a concorrere con le sue esposizioni e a raccontare la vita attraverso la sua arte.