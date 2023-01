Da un Comune del Cilento appello alla Provincia: «intervenire al più presto sulle strade provinciali, condizioni precarie e pericolose»

Il Comune di Altavilla Silentina, retto dal sindaco Franco Cembalo, ha sollecitato la Provincia di Salerno affinché possa intervenire al più presto sulle Strade provinciali 314 e 174 che attraversano il comune.

Le criticità

Le strada sono piene di buche e le condizioni dell’asfalto, già precarie, sono peggiorate notevolmente in seguito al maltempo delle scorse settimane. In località San Nicola, ad esempio, una zona molto trafficata poiché vicina alle fermate dei bus, vi è un’enorme e pericolosa buca sul manto stradale. Altri dissesti sono presenti su tutto il tratto stradale.

Le abbondanti piogge che hanno interessato gran parte del Cilento, hanno provocato dei disagi sulle strade creando anche criticità legate al traffico veicolare e minando, in alcuni casi, l’incolumità dei cittadini. Ecco perchè, dai Comuni arrivano, accorati, appelli per intervenire e mettere in sicurezza le strade che collegano anche le periferie al centro cittadino.

L’appello

Disagi sono stati segnalati anche per quanto riguarda via Scalareta. La situazione sta rendendo difficile la vita dei residenti mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti. Si attende la risposta e l’intervento della provincia più volte contattata dall’ente.