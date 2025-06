Da Salerno al Cilento, è allarme furti

C’è preoccupazione nel salernitano per l’ondata di furti che si sta registrando sul territorio. Il caso di Foria di Centola ha amplificato una paura ormai diffusa.

A Salerno

A Salerno è allarme per quella che è stata ribattezzata la banda dell’Audi Scura. L’ennesimo colpo nella giornata di ieri in un tabacchi a Pastena, sul Lungomare Colombo. Quattro i malviventi che hanno fatto irruzione intorno alle 3:10, giunti appunto a bordo di un’Audi di Colore Scuro.

Le modalità operative utilizzate dai malviventi appaiono analoghe a quelle impiegate in un precedente furto avvenuto nella notte tra lunedì e martedì ai danni della gioielleria di via Della Monica a Torrione Alto. In entrambi i casi, l’azione si è svolta in un arco di tempo estremamente ridotto, non superiore ai sette minuti, seguito da una rapida fuga a bordo del medesimo modello di auto. Si ipotizza che le targhe dell’Audi, sia quella anteriore che posteriore, siano state rubate, come denunciato da una famiglia di turisti rumeni al 112.

Nel Cilento

Nel Cilento la situazione non è migliore. Segnalati furti nei giorni scorsi a Mercato Cilento, Salento e Castelnuovo Cilento. Ma anche da Agropoli emergono timori. Nei giorni scorsi sono stati i cittadini di località Madonna del Carmine e in particolare del Parco delle Acacie a denunciare la presenza di possibili malviventi che intorno all’1:30 si aggiravano sui terrazzi con una torcia.

Una residente si è accorta dai rumori di quanto stava accadendo e ha notato una luce abbagliante puntata verso di lei. Allertati i carabinieri che però non sono riusciti a stanare i ladri.

L’attenzione resta alta, dai grandi ai piccoli centri.