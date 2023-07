Cuccioli di cinghiale morti sulla Polla – Sant’Arsenio. Sono stati investiti

Sono stati investiti i sei cuccioli di cinghiali trovati privi di vita, lunedì sera, sulla SP Teggiano-Polla, nel tratto compreso tra Polla e Sant’Arsenio. I segni di fratture e danni agli organi interni dei sei ungulati fanno pensare ad un investimento da parte di un mezzo in transito sull’arteria provinciale. Resta il mancato reclamo dei danno subiti da parte dell’investitore. Esito negativo, dopo gli accertamenti del caso, al virus della peste suina africana che sta mettendo in grosse difficoltà il comparto suinicolo del territorio.

“Ringrazio il perentorio intervento del servizio veterinario del distretto del Vallo di Diano – ha dichiarato il vice sindaco di Sant’Arsenio, Andrea Vricella accorso sul posto al momento dell’incidente – e anche gli agenti della Polizia municipale e i volontari della protezione civile che hanno lavorato di per garantire sicurezza e controllo”.

L’allarme peste suina

L’allarme peste suina sta mettendo tutti in apprensione ogni qualvolta si trovano carcasse di cinghiale. Nei giorni scorsi momenti di apprensione a Monteforte Cilento per il ritrovamento di un ungulato privo di vita e a Moio della Civitella dove i resti dell’animale ritrovati in strada sono scomparsi all’arrivo delle autorità.