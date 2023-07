Cuccioli di cinghiale morti sulla strada tra Polla e Sant’Arsenio. Gli interrogativi sulle cause del decesso

Dovrebbero essere resi noti entro la giornata di domani i risultati degli accertamenti in corso, a Portici, all’istituto Zooprofilattico, sui sei cuccioli di cinghiali trovati morti lunedì sera sulla strada tra Polla e Sant’Arsenio.

I sei cuccioli, sarebbero morti investiti, probabilmente mentre seguivano la mamma. Gli accertamenti in atto saranno utili prima di tutto per capire se gli ungulati sono affetti dal virus della peste suina africana, vista l’emergenza che sta interessando diversi paesi del Vallo di Diano, dichiarati con ordinanza della Regione Campania, “zona rossa”, o comunque per capire le ragioni del decesso se non fossero dovute al virus. Ci sono infatti degli interrogativi.

Gli interrogativi

Se il decesso fosse stato provocato da un investimento dovrebbero esserci dei segni sull’asfalto o comunque dei pezzi del mezzo che ha impatto contro gli animali mentre attraversavano la strada. Ed invece, sembra che sull’asfalto non ci fosse alcun pezzo di carrozzeria. Ed ancora, nessuno ha richiesto il risarcimento per i danni provocati al proprio mezzo dall’impatto con i piccoli cinghiali.

La domanda

La domanda sorge spontanea: i cuccioli sono morti sulla strada o altrove? Una domanda alla quale solo i risultati delle analisi in corso possono dare delle risposte ufficiali ed esaustive. I risultati si attendono entro al giornata di domani.