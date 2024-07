Criticità del Saut di Ascea: Comune fa appello al Ministero della Salute, Regione e ASL Salerno

Dal Comune d Ascea, guidato dal sindaco Stefano Sansone, arriva un appello al Ministero della Salute, alla Regione Campania, Assessorato alla Sanità, e all’ASL Salerno. La richiesta è che si adoperi con urgenza per la risoluzione di tutte le problematiche e le criticità riguardanti il Saut di Ascea, il servizio di assistenza e urgenza territoriale che copre numerosi comuni del Cilento costiero, La zona è coperta attualmente solo da un infermiere con il conducente dell’ambulanza.

La richiesta

L’Ente ha fatto voti al Ministero della Salute, al Presidente della Regione Campania, all’Assessore alla Sanità della Regione Campania e al Direttore Generale dell’ASL Salerno di provvedere a convertire (per tutto l’anno e con incremento del personale nel periodo estivo) il SAUT di Ascea in PSAUT, al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria e consentire una più agevole e puntuale assistenza ai cittadini ed ai numerosissimi ospiti del Comune e dei territori limitrofi.

Il PSAUT è una struttura di primo intervento, attiva h24, in cui è prevista l’assistenza medica per casi di minore complessità, l’osservazione medica breve e la piccola chirurgia, ed è in grado di fornire una prima risposta a problemi di urgenza o emergenza per i cittadini che si presentano spontaneamente, prestando il trattamento definitivo per problemi minori (traumatologia minore o ferite).

Le modifiche del servizio

“Con il passare degli anni, il servizio SAUT è stato prima modificato, con la riduzione dei medici in servizio (da 12 a 6) e con lo svolgimento di compiti esclusivamente relativi al trasporto infermi e servizi domiciliari, poi sono rimasti solo tre medici (con gravi difficoltà nell’assicurare un servizio quotidiano alla popolazione, nonostante il grado di estrema abnegazione del personale, stremato sia fisicamente che psichicamente da tale stato di cose), sino a giungere all’attuale situazione drammatica, in cui il personale medico non vi è più e sono rimasti, per ogni turno, solo il conducente dell’ambulanza ed un infermiere”, spiegano da palazzo di città.

“Il Comune di Ascea ha una popolazione di circa 6.000 abitanti (con un notevole numero di bambini), che nel periodo estivo il Comune di Ascea è meta di circa 70.000 turisti e che il suo territorio rappresenta un ambito particolarmente ampio (37 kmq), con distanze notevoli tra i vari agglomerati urbani; infatti, tra alcune frazioni (di montagna) ed il capoluogo vi sono distanze che vanno dai 18 ai 20 Km; il tutto con ovvie notevoli difficoltà già con i riferimenti sanitari in loco”, aggiungono dall’Ente.