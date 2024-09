Crisi sanitaria a Polla: la FP Cgil denuncia la grave carenza di personale all’ospedale

La situazione dell’ospedale di Polla continua a peggiorare, con una carenza di personale medico che rischia di compromettere seriamente l’assistenza sanitaria per i cittadini del Vallo di Diano. A lanciare l’allarme è la FP Cgil di Salerno, che denuncia la grave carenza di medici in diversi reparti, tra cui Chirurgia, Cardiologia, Neurologia e Ortopedia.

Un quadro allarmante

Nonostante l’ospedale di Polla sia un punto di riferimento per un vasto territorio e sia stato designato come DEA di I livello, la carenza di personale è ormai cronica. La situazione segnalata anche dalla CGIL FP, è aggravata dal fatto che l’ospedale è stato recentemente incaricato di gestire la refertazione da remoto di indagini radiologiche per altri presidi, sovraccaricando ulteriormente il personale della Radiologia e di tutto l’ospedale.

La situazione più critica si registra in Chirurgia, dove i pensionamenti e le assenze per ferie hanno portato a una riduzione drastica del personale medico. Il direttore sanitario è stato costretto a sospendere temporaneamente i ricoveri e le attività di urgenza, mettendo a rischio l’assistenza chirurgica per tutta la popolazione.

Anche il reparto di Cardiologia è in difficoltà, con turni di guardia difficili da coprire a causa della carenza di cardiologi. La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che i cardiologi devono spesso allontanarsi dall’ospedale per accompagnare i pazienti a Eboli per eseguire esami specialistici, in assenza di un servizio di trasporto dedicato.

Le richieste della FP Cgil

La FP Cgil chiede un intervento urgente da parte della Direzione Strategica dell’ASL Salerno, affinché vengano adottate misure immediate per risolvere la grave carenza di personale. Tra le richieste dei sindacalisti Antonio Capezzuto e Massimiliano Voza il reclutamento urgente di nuovo personale medico, l’attivazione di procedure straordinarie per coprire i turni vacanti, il potenziamento dei servizi di trasporto per i pazienti, il miglioramento delle condizioni lavorative del personale.

Un appello alla Regione Campania La FP Cgil rivolge un appello alla Regione Campania affinché intervenga con urgenza per garantire il diritto alla salute dei cittadini del Vallo di Diano.