Crisi di leadership nel PD di Eboli. Alla ricerca di un nuovo corso per il bene della comunità

“Ancora una volta, il PD di Eboli si dimostra incapace di agire politicamente e attacca coloro che non si uniformano al Pensiero Unico dei manipolatori politici che cercano di ripristinare vecchie logiche di potere.

A costoro rispondiamo con fermezza e fierezza, dichiarando che “Eboli Responsabile” utilizza il Consiglio Comunale per adempiere al suo mandato di rappresentanza e tutela degli interessi legittimi della comunità, senza ricorrere a imboscate politiche o a fini puramente numerici”.

La posizione politica

Il Consiglio Comunale rappresenta la massima espressione democratica a livello locale, dove vengono prese decisioni cruciali per la città e vengono formulate proposte per migliorare le condizioni di vita e lo sviluppo del territorio. La presenza di opposizioni e minoranze svolge un ruolo fondamentale nel garantire la correttezza degli atti amministrativi e nell’offrire proposte di miglioramento o alternative. Questo vale indipendentemente dal ruolo occupato negli organismi amministrativi.

Il Consigliere Capaccio, rappresentante del gruppo politico “Eboli Responsabile”, adempie al suo mandato onorando l’impegno preso con i cittadini che lo hanno eletto. Egli discute in modo approfondito le questioni riguardanti la gestione della città, apportando, se necessario e utile, proposte e contributi per il miglioramento.

Tuttavia, mentre alcuni cercano di paralizzare l’azione amministrativa per meschini giochi di potere, il PD locale, in un incredibile comunicato, anziché appellarsi al senso di responsabilità verso la città, accusa il Consigliere Capaccio di fare il suo dovere in aula consiliare. Non solo, ma con espressioni ipocrite e gratuite, si insinuano oscuri intenti in una figura che gode di una morale politica e personale ineccepibile, nonché di riconosciuta professionalità.

Il punto sulle infrastrutture da realizzare

In realtà, non conosciamo ancora le posizioni assunte dal gruppo dirigente locale del PD su questioni fondamentali come la realizzazione dell’alta velocità, che danneggerà il nostro territorio, la costruzione della bretella di collegamento A2-Agropoli, che distruggerà aziende produttive e avrà un impatto negativo sull’ambiente e sul paesaggio, l’emergenza sanitaria e ospedaliera, il Piano Urbanistico Comunale, il Masterplan, l’azienda Consortile, i Plessi Scolastici, la Cultura… Sentiamo solo di tanto in tanto qualche balbettio o, come nel caso della Bretella, un debole appiattimento sulle posizioni dei capi provinciali.

Al contrario, noi non gioiamo di questa miseria politica e morale in cui è sprofondato il PD locale. Riteniamo che un partito nato per unire una vasta parte della tradizione democratica e progressista debba svolgere un ruolo diverso. Alziamo la voce e affermiamo che è giunto il momento di cambiare rotta e di liberarsi dei pesi della vecchia politica, che hanno affossato Eboli e che ancora lavorano nell’ombra per ripristinare le vecchie logiche di potere personale.