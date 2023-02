Eboli: Nuovo coordinamento di Forza Italia. Primarie Pd vince Bonaccini

Domenica di iniziative politiche quella che sta per volgere al termine.

Primarie per il Partito Democratico e presentazione del nuovo direttivo per Forza Italia. In attesa dell’appuntamento pubblico di sabato 4 marzo quando sarà l’amministrazione comunale di Eboli con in Sindaco Mario Conte a fare il bilancio del primo anno e mezzo al governo della città.

Forza Italia si rinnova ad Eboli

Poco dopo le 11 di questa piovosa domenica presso la sala del Bar Ritz in viale Amendola si sono dati appuntamento i big salernitani del partito caro al Presidente Silvio Berlusconi e alla presenza di un nutrito numero di pubblico si è presentato il neo eletto coordinamento cittadino.

Ad aprire i lavori il consigliere comunale ebolitano Giuseppe Norma, giovane elegante e sveglio, con la passione per la politica e una attenzione importante per la sua Città.

Poi è stata la volta del coordinatore dell’area Piana del Sele Giovani, Alessandro Mucciolo. A seguire gli interventi dei co-coordinatori provinciali Costabile Spinelli e Lucia Vuolo, europarlamentare e le conclusioni dell’onorevole Fulvio Martusciello, coordinatore regionale azzurro in Campania.

Fanno parte del coordinamento di Forza Italia Eboli i giovanissimi imprenditori locali Mario Mellone, Andrea Fusco e Antonio Busillo, l’ex assessore alla Pubblica Istruzione dell’amministrazione Cariello, Angela Lamonica.

È stato scelto e nominato Michele Melillo, professionista ebolitano, coordinatore cittadino di Forza Italia Eboli.

Nuove sfide e nuove opportunità, già dai prossimi giorni il gruppo sarà a lavoro per creare il “tavolo delle opposizioni” e affrontare tematiche importanti per lo sviluppo del territorio.

Le primarie Pd

Una domenica di elezioni per le primarie del Partito Democratico e anche a Eboli sono stati chiamati alle urne decine di simpatizzanti del partito caro al Governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 si sono recati presso il seggio di viale Amendola 1062 votanti.

A scrutinio effettuato 5 le schede nulle, 9 le schede bianche.

121 i voti per Elly Sclein.

927 i voti per Stefano Bonaccini.

L’appuntamento del 4 marzo

C’è attesa, intanto, per un appuntamento politico-amministrativo organizzato dall’amministrazione comunale che si terrà sabato 4 marzo alle ore 10.30 presso l’Auditorium di San Bartolomeo.

“Il bilancio di quanto realizzato, il racconto dell’impegno profuso. È l’occasione per raccontare la prima fase del mandato, i traguardi raggiunti, le attività avviate, gli obiettivi fissati. I tanti risultati conseguiti, che sono il frutto del lavoro di squadra portato avanti con gli assessori ed i consiglieri comunali”.