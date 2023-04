Così Moio della Civitella ha ricordato Manuel Stifano: il video e il messaggio del papà

Tanta commozione, nel weekend, sul campo Comunale di Moio della Civitella. Non poteva essere altrimenti visto l’omaggio che l’A.S.D. Real Cilento 2022 – in occasione della partita contro la squadra Fox Paestum –, ha voluto tributare al giovane Rafael Stifano Arriga, tragicamente scomparso lo scorso 10 aprile 2023.

Sport e ricordo: commozione a Moio della Civitella

Presenti alla cerimonia commemorativa, Pasquale Stifano; padre di Rafael, il fratello Giovanni e la sorella Claudia. Sugli spalti, Enrico Gnarra; sindaco di Moio della Civitella, familiari, tanti amici e conoscenti.

«Io e la mia famiglia sentitamente ringraziamo tutti per la vicinanza e le numerose manifestazioni d’affetto che abbiamo ricevuto in questi giorni. Mai ci saremmo aspettati una cosa simile», queste le parole di Pasquale Stifano, profondamente colpito dall’abbraccio solidale di tutta la comunità di Moio della Civitella e non solo.

Prima del fischio di inizio del match, le squadre – i giocatori del Real Cilento con la fascia nera da lutto al braccio – sono entrate in campo posizionandosi sulla linea di centrocampo, di fronte allo striscione che campeggiava in curva con la scritta: «Giocatore e tifoso a ogni partita. Con noi per tutta la vita. Ciao Rafa».

La cerimonia e il match

Subito dopo sono entrati in campo anche il padre, il fratello e la sorella del giovane italo-venezuelano. I familiari, accompagnati da Raffaele Manganiello (capitano del Real Cilento) e dal difensore Bartolomeo Troncone, hanno depositato un fascio di fiori bianchi sotto lo striscione sopracitato. È seguito poi il minuto di silenzio, al termine del quale, i presenti hanno salutato Rafael con un applauso.

Un ulteriore minuto di silenzio, con conseguente interruzione della partita, è stato osservato al venticinquesimo minuto di gioco. 25, come gli anni di Rafael.

La partita si è conclusa sul campo con la sconfitta del Real Cilento (1 – 3), ma con una vittoria in termini di vicinanza, partecipazione e solidarietà da parte di tantissime persone.

Infatti, nonostante un cielo plumbeo – anche lui commosso – che oggi non ha mai smesso di “piangere”, la comunità di Moio della Civitella non si è fatta scoraggiare, unendosi in un ultimo e sentito applauso in memoria di Rafael Stifano al triplice fischio del direttore di gara.