Corso di BLSD e disostruzione delle vie aeree: un’opportunità per la comunità di Aquara

L’associazione Onlus “La Solidarietà” con sede ad Aquara e presieduta da Luigi Mastrantuono, ha collaborato con l’Associazione Onlus “Io amico del mio cuore” per l’organizzazione di un corso di BLSD (Basic Life Support Defibrillation) e di disostruzione delle vie aree negli adulti, nei bambini e nei lattanti.

Il corso si terrà ad Aquara domenica 5 novembre, dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e la partecipazione sarà ad accesso completamente gratuito.

Corso BLSD: l’iniziativa

Al termine della giornata formativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione e verrà offerto, a quanti saranno intervenuti, il pranzo presso un agriturismo della zona.

Le lezioni, tenute da professionisti del settore, forniranno competenze cruciali per rispondere prontamente a situazioni di emergenza come arresti cardiaci o soffocamenti e per imparare le tecniche di utilizzo che consentono un buon utilizzo del defibrillatore.

Le finalità

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di estendere la consapevolezza e la capacità di intervento a quanti più cittadini possibili in modo che, con il tempo, tutta la comunità possa essere sempre capace di offrire un’adeguata prima assistenza in caso di necessità.

Quanti intenderanno partecipare potranno rivolgersi al numero 328 3107703 per ricevere tutte le informazioni o, in alternativa, potranno rivolgersi direttamente ai componenti dell’Associazione “La Solidarietà” sita in viale della Vittoria e reperibili al numero 0828-962777.