Tragedia a San Gregorio Magno: l’autopsia ha confermato: Mariarosa morta a 23 anni per arresto cardiaco

A stroncare la vita della giovane Mariarosa Turturiello durante l’evento “Baccanalia” a San Gregorio Magno, è stato un arresto cardiaco. L’autopsia condotta dal medico legale designato dalla Procura della Repubblica di Salerno presso l’ospedale di Oliveto Citra ha fugato ogni dubbio e ha confermato la causa del decesso. Mariarosa stava lavorando come cameriera presso una delle grotte trasformate in ristoranti e luoghi di intrattenimento musicale per l’evento enogastronomico annuale di Baccanalia.

La ricostruzione

Questa manifestazione, che vede le grotte lungo Via Bacco prendere vita con ristoranti temporanei, è molto attesa a San Gregorio Magno. La giovane si è sentita male durante la serata inaugurale e si è accasciata a terra. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte degli amici, dei turisti presenti e dei soccorritori del 118 di Buccino, Mariarosa è deceduta in pochi istanti.

Le forze dell’ordine, rappresentate dai carabinieri della stazione locale di San Gregorio Magno, hanno condotto i rilievi necessari sotto la supervisione del maresciallo Santo De Rosa. I sanitari del 118 di Buccino hanno purtroppo potuto solo constatare il decesso.

Il cordoglio

Mariarosa Turturiello era molto conosciuta nella comunità, poiché insieme alla sua famiglia gestiva una scuderia di cavalli a Ricigliano. La sua improvvisa scomparsa ha gettato nello sconforto sia la sua città natale che San Gregorio Magno, dove l’evento di Baccanalia ha dovuto cancellare la serata inaugurale come segno di rispetto e lutto.

Il medico legale incaricato dal Pubblico Ministero del caso ha eseguito l’esame autoptico sulla salma stamattina presso l’obitorio del nosocomio di Oliveto Citra. La sua conclusione ha confermato che la causa del decesso è stata un arresto cardiaco di natura naturale. Questa terribile tragedia ha lasciato una profonda tristezza nella comunità di San Gregorio Magno e nei cuori delle persone di Ricigliano. La salma è stata restituita ai familiari.