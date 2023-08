Tragedia durante “Baccanalia” a San Gregorio Magno: giovane ragazza muore colpita da malore

La comunità di San Gregorio Magno si era preparata ad uno dei momenti di festa più attesi, con l’inizio dell’evento enogastronomico “Baccanalia”, dedicato al vino e ai prodotti tipici locali. Tuttavia, la serata inaugurale è stata oscurata da una tragica vicenda, con la morte improvvisa di una giovane ragazza di soli 23 anni. La vittima, una studentessa residente nel vicino comune di Ricigliano, sembra stesse svolgendo il ruolo di cameriera all’interno di una delle grotte di Via Bacco.

La tragedia

Queste grotte, normalmente adibite a cantine per la conservazione di salumi, formaggi e vino, si trasformano temporaneamente in autentiche cantine enogastronomiche durante l’evento Baccanalia, richiamando turisti e visitatori da ogni parte.

La tragica circostanza si è verificata quando la giovane stava lavorando all’interno della grotta, colta da un malore improvviso che l’ha fatta crollare a terra. Nonostante i soccorsi tempestivi, gli sforzi per salvarle la vita sono stati purtroppo vani.

Indagini in corso

L’evento Baccanalia, che da tre decadi trasforma le grotte di Via Bacco in pittoresche cantine a cielo aperto, ha vissuto una drammatica apertura. Le indagini sono ancora in corso per comprendere le cause del malore che ha portato alla prematura scomparsa di questa giovane promessa. Disposto lo stop alla serata.