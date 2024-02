Corleto Monforte, “Sunamm’ p Carnaluar” il 12 febbraio si rinnova la tradizione dei campanacci

Il suono dei campanacci per annunciare l’arrivo del Carnevale, a Corleto Monforte si rinnova una delle tradizioni più radicate e suggestive che fa rivivere un’usanza antica.

La tradizione

Nel paese cilentano, per annunciare l’arrivo del Carnevale e allontanare il male dal giorno del martedì grasso, il lunedì sera si passeggia, tutti insieme, per le vie del centro storico del facendo suonare i campanacci degli animali che in paese sono in tanti ad allevare.

L’evento, puntualmente, raccoglie ed unisce tante persone di tutte le età, anche i più piccoli portano aventi tale tradizione prendendo parte alla sfilata allo scopo di preservare la storia e la cultura popolare di Corleto Monforte nel corso del tempo.

L’iniziativa

L’appuntamento di quest’anno è previsto per lunedì, 12 febbraio, alle ore 21:00. Quanti intenderanno partecipare al corteo suonando i campanacci, potranno ritrovarsi in via Sciuvolo.

L’organizzazione è stata curata dall’associazione “DynamiCor” attiva allo scopo di favorire la diffusione della cultura, la promozione del territorio e lo sviluppo di una rete sociale giovanile locale.