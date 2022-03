Carnevale, Corleto Monforte: la tradizione dei “Campanari”

Una tradizione oramai consolidata e talmente tanto antica da non ricordare neanche quando esattamente ha avuto inizio. Poche le testimonianze a riguardo e nessuna validamente riconosciuta. Quello che è certo, però, è che a Corleto Monforte da oramai tempo immemore nel periodo di Carnevale, c’è un tradizionale e caratteristico giro per le vie del paese dei “Campanari”.

Ecco in cosa consiste il giro dei Campanari

I giovani e meno giovani uomini di Corleto Monforte, al calare del sole e muniti di campanacci, iniziano il loro percorso nel centro storico. Una pratica che rimanda ad una sola tesi, quella più accreditata; il suono dei campanacci, secondo l’opinione di tanti, allontanerebbe gli spiriti dal Borgo prima della Quaresima.

Alcuni ricordano che questa pratica, negli anni addietro, iniziata almeno un mese prima dall’avvento del Carnevale. Ancora oggi, la tradizione viene portata avanti, anche solo un per un giorno; si può assistere al tradizionale giro dei “Campanari”; a dimostrazione che, è importante non fermare queste tradizioni per vivere la bellezza di atmosfere un pò dimenticate.