Corleto Monforte: premiati ad Agropoli i giovani del corso di ballo cofinanziato dal comune

A Corleto Monforte il comune ha cofinanziato un corso di danza per dare ai giovani l’occasione di fare sport e di vivere, così, un momento di condivisione e sana socialità.

La gara

Una scelta lungimirante e apprezzata dai più piccoli che hanno seguito con interesse e passione tutte le lezioni tanto che, il gruppo under 7, si è classificato in seconda posizione durante l’importante gara “Salerno Art Open” tenutasi durante questo weekend presso il Palazzetto dello Sport Andrea Di Concilio di Agropoli.

Alla gara, in cui sono stati premiati anche gli allievi di Corleto del gruppo under 12, hanno preso parte più di cinquecento atleti provenienti da diversi club sportivi di tutta Italia e per il successo riportato, i giovani del borgo cilentano, hanno ricevuto il plauso dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Ferraro.

La partecipazione alla competizione sportiva dei ragazzi di Corleto è stata possibile grazie al lavoro svolto dall’ente in collaborazione con la Joseph’s Dancing School e con la Fondazione IRiDiA – Museo Naturalistico degli Alburni.

Le dichiarazioni

“Alla luce dei momenti di confronto e di crescita rappresentati dallo sport e dalla partecipazione a tali eventi per i bambini e gli adolescenti delle nostre comunità, il Comune di Corleto Monforte, anche per il prossimo anno di corso 2023/2024, si impegna a cofinanziare, con una quota prevalente, il corso di danza” hanno annunciato dalla casa comunale.