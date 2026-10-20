Corleto Monforte, dal MIT 87mila euro per il restauro della Chiesa della Madonna del Rosario

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha destinato un contributo di 87.930,92 euro al Comune di Corleto Monforte per il restauro e la manutenzione della Chiesa della Madonna del Rosario. L’opera, situata nel cuore del centro storico borghigiano, beneficia delle risorse stanziate all’interno del programma triennale 2026–2028, promosso dal dicastero di Piazzale Porta Pia per la tutela del patrimonio religioso nazionale. L’investimento complessivo per l’Italia ammonta a 6 milioni di euro distribuiti su 32 interventi in 12 regioni, di cui oltre 672 mila euro assegnati alla regione Campania per quattro specifiche strutture.

Il piano di ristrutturazione per la Chiesa della Madonna del Rosario

L’intervento stabilito per il luogo di culto di Corleto Monforte riguarda principalmente il risanamento conservativo e la messa in sicurezza dell’edificio storico. Nello specifico, la dotazione finanziaria consentirà di eseguire lavori strutturali e superficiali essenziali per la conservazione dell’immobile, tra cui il rifacimento della copertura del tetto, il ripristino degli intonaci ammalorati e le successive opere di tinteggiatura.

L’approvazione del decreto di finanziamento giunge a ridosso delle festività dedicate alla Beata Maria Vergine del Rosario, momento di forte coesione per la cittadinanza locale.

La reazione del Comune di Corleto Monforte e le istituzioni

L’annuncio delle risorse destinate al borgo degli Alburni è stato accolto con soddisfazione dai vertici dell’amministrazione cittadina, che hanno sottolineato il valore simbolico e materiale dell’opera per la tutela delle tradizioni locali.

Il Sindaco Filippo Ferraro e l’Amministrazione Comunale di Corleto Monforte hanno espresso il proprio ringraziamento alle istituzioni ministeriali attraverso una nota ufficiale:

«A pochi giorni dalle celebrazioni in onore della Beata Maria Vergine del Rosario, giunge dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la notizia del decreto di finanziamento per i lavori di ristrutturazione (tetto, intonaci e tinteggiatura) della Chiesa Madonna del Rosario, situata nel centro storico del nostro Comune. Un segnale di particolare attenzione da parte del MIT nei confronti del Comune di Corleto Monforte e dell’intera comunità corletana. Per questo, il Sindaco Filippo Ferraro e l’Amministrazione Comunale ringraziano il Sottosegretario alle Infrastrutture, Sen. Antonio Iannone, e tutto il Ministero di Piazzale Porta Pia. Le nostre radici, il nostro futuro.»

A rimarcare la portata generale della misura è stato anche il Sottosegretario di Stato al MIT, il Senatore Antonio Iannone (Fratelli d’Italia), evidenziando il ruolo identitario svolto dagli edifici religiosi nei territori: